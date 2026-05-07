将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局が5月7日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で行われ、午後のおやつタイムに提供された両者のメニューにファンの熱い視線が注がれた。【映像】かわいい…藤井名人が選んだご当地キャラおやつ藤井名人が注文したのは、石川県七尾市・和倉温泉のご当地キャラ「わくたまくん」の焼き印が入った「わく