将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第5局が3月29日、鳥取市の「有隣荘」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と挑戦者の増田康宏八段（28）が対局中だ。運命の最終局で盤上の攻防に激しさが増す中、ファンのもう一つの楽しみである「午前のおやつ」タイムが到来。両者が選んだ一品に、視聴者から多数の反響が寄せられた。【映像】かわいい…藤井棋王が注文した「だんご三兄弟」午前10時、緊張