日本を訪れた外国人旅行者数が過去最多を更新する中、多すぎる外国人旅行者により東京の風景に変化が生じています。5日、渋谷駅前にできていた行列。何がお目当てかを確かめに先頭まで行ってみると、そこでは、外国人観光客がハチ公と記念撮影をしていました。外国人観光客は「ハチ公で写真を撮るのが夢だった」「ハチ公の写真を撮るのに並んでいる。ハチ公はとても有名だから」「ハチ公像を見に来た」「娘にいつもハチ公の物語を