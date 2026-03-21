動物病院の診察台、ニコニコで飼い主さんを見つめていたというポメラニアンさん。余裕の表情を浮かべていたのに…『注射』という言葉が聞こえてきた瞬間のリアクションが話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなるその光景は記事執筆時点で5.4万回を超えて表示されており、多くの声が寄せられることとなりました。 【写真：病院の診察台で笑顔を見せていた犬→『注射』と聞こえた瞬間に…もはや別犬な『わかりやすい表情