俳優の藤原紀香（54）が5日、自身のブログを更新し、父親の死去を報告した。【写真】「お似合い」片岡愛之助＆藤原紀香の“クリスマス”夫婦2ショット藤原は「ついに幕を閉じました、舞台『忠臣蔵』」と報告。「大雪の新潟・長岡にて、無事に大千穐楽を迎えることができました。全国各地より、ご多忙の中ご観劇くださいましたお客様、そして応援のお気持ちを寄せてくださいました皆さまに、心より御礼申し上げます」と感謝をつ