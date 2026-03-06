女優の藤原紀香が2026年度から関西大学の客員教授に就任することが5日、発表された。藤原は芸能活動の傍ら、日本赤十字広報特使として長年にわたり国内外を問わず被災者支援を行い、昨年に開催された「大阪・関西万博」では日本館パビリオンの名誉館長に就任、日本の文化を世界に伝えてきた。藤原の客員教授就任はこれらの実績が評価されたものと思われる。 ちなみに、藤原の夫である歌舞伎俳優の片岡愛之助は2022年から同大学の