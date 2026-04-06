国民的アニメ『まんが日本昔ばなし』が舞台化され、8月5日〜8月9日に東京・CBGKシブゲキ!!にて上演されることが発表された。キャスト・スタッフ情報も公開となり、俳優の藤原紀香（54）、子役の村方乃々佳（7）が出演し、制作は明治座、脚本・演出・音楽を末原拓馬が担当する。【写真】舞台『日本昔ばなし』出演キャストの藤原紀香＆村方乃々佳『まんが日本昔ばなし』は、1975年から1994年にかけてテレビ放映された国民的アニ