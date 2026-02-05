ルーマニアには魔女がいる。都市伝説でも陰謀論でもない。SNSを使いこなし、オンラインで仕事を請け、時にはライブ配信をするような「魔女」がいるのだ。かつてヨーロッパでは魔女狩りがあったが、あれは主に西欧・中欧の話。ルーマニアを含む東欧では、魔女狩りは西欧ほど激化しなかった。キリスト教が土着信仰と共存していて、魔法が生活の一部として根付いてきたのだ。【写真を見る】“教育崩壊”が起きているとは思えない…