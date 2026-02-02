【その他の画像・動画等を元記事で観る】原作シリーズ累計600万部を突破した、話題のスローライフ・農業ファンタジー『異世界のんびり農家』。本作は、闘病の末に若くして命を落とした青年・火楽(ヒラク)が、神より“万能農具”を授けられて異世界へ転移し、前世の知識を活かしながら個性豊かな住人たちとともに「大樹の村」で新たな人生を築いていく、心温まるスローライフ・農業ファンタジー作品。先日放送された生放送特番には