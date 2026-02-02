TVアニメ『異世界のんびり農家２』2026年4月テレ東・ＢＳテレ東・AT-Xにて放送開始！PV、主題歌情報も一挙解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

原作シリーズ累計600万部を突破した、話題のスローライフ・農業ファンタジー『異世界のんびり農家』。本作は、闘病の末に若くして命を落とした青年・火楽(ヒラク)が、神より“万能農具”を授けられて異世界へ転移し、前世の知識を活かしながら個性豊かな住人たちとともに「大樹の村」で新たな人生を築いていく、心温まるスローライフ・農業ファンタジー作品。

先日放送された生放送特番には、街尾火楽役の阿部敦、ルールーシー＝ルー役の下地紫野、ティア役の洲崎 綾、ラスティスムーン役の日岡なつみが出演。番組内では、新規ビジュアルおよびPVの解禁に加え、新キャスト情報、さらに本作を彩る主題歌情報も公開された。新キャストにはラッシャーシ役に依田菜津、イグ役に和多田美咲、マム役に河野ひより、グルーワルド役に東内マリ子、ゴードン役に櫻井トオル、ナーフ役に中村源太、ロナーナ役に優木かな、ジュネアに畑中万里江が公開。

あわせて、TVアニメ第2期が2026年4月よりテレ東・ＢＳテレ東・AT-Xにて放送開始、Prime Videoにて国内見放題独占配信となることも発表。公開された新規ビジュアルには、第1期に登場したキャラクラーに加え2期より登場するラッシャーシ、イグ、マム、グルーワルドといった新キャラクターたちの姿が描かれ、大樹の村がさらに賑やかさを増していく様子が表現されている。PVでは新規カットを多数使用し、大樹の村への新たな訪問者や新キャラクターの登場、再び動き出す村づくりの様子などが描かれ、異世界農家ライフ第二幕の幕開けをいち早く楽しめる映像に仕上がっている。

また、主題歌は1期に続きOPはルールーシー＝ルー(CV.下地紫野)＆ティア(CV.洲崎 綾)による「It’s a beautiful story」、EDは緋月ゆいによる「Sunny Steps」に決定。作品の温かな世界観をより一層引き立てる主題歌。畑を耕し、種をまき、実りを迎える――そんな暮らしのリズムに寄り添ったナチュラルポップに仕上がっている。PV内では音源の一部が初解禁された。

さらに、シリーズ初のゲーム化となる『異世界のんびり農家 ドリーミーライフ』は事前登録1万人を達成。ゲーム事前登録をしてくださったお客様全員に特定のキャラをプレゼント。もらえるキャラ名については、事前登録10万人達成で公開予定となる。

ゲーム公式LINE、Xでは最新情報を続々公開予定のため是非「友だち追加」、「フォロー」をしてチェックしてほしい。

●作品情報

TVアニメ『異世界のんびり農家２』

2026年4月からテレ東・ＢＳテレ東・AT-Xにて放送開始！

Prime Videoにて国内見放題独占配信！

主題歌

OP：「It’s a beautiful story」／ルールーシー＝ルー（CV.下地紫野）＆ティア（CV.洲崎 綾)

ED：「Sunny Steps」／緋月ゆい

＜イントロダクション＞

かつて病弱な体で孤独に生きた青年・火楽（ヒラク）は、

神の恩寵によって異世界に転生した。

森の奥深くに作った小さな農場は、

吸血鬼、エルフ、獣人、天使族…多種多様な仲間たちが集まったことで、

今や「大樹の村」と呼ばれる賑やかな集落へと成長。

畑を耕し、家畜を育て、仲間と笑い合う平穏な日々。

しかし、訪問者は後を絶たず、村はますます大忙し！

新たな作物、新たな仲間、そして新たな騒動が火楽のスローライフを彩っていく。

のんびりほどほど賑やかに、楽しくドタバタ和やかに、

“自分だけの理想の田舎暮らし”は、まだまだ拡大中！

笑顔と美味しいご飯が溢れる、

異世界農業ライフ第2幕が、ここに開幕――！。

【スタッフ】

原作：内藤騎之介「異世界のんびり農家」

キャラクター原案：やすも

監督・シリーズ構成・脚本：倉谷涼一

キャラクターデザイン・総作画監督：齊藤佳子

サブキャラクターデザイン・総作画監督：中原清隆 五十内裕輔

コスチュームデザイン：夏木 洋

プロップデザイン：柴田篤史 jimao

美術監督：坂上裕文（ととにゃん） 岡山優美（ととにゃん）

色彩設計：津森裕子 中平香織

撮影監督：沖本 優

２D・特効：村上朋輝

3DCGディレクター：伴 善徳

編集：宇都宮正記

音楽：高梨康治（Team-MAX） ヨハネス・ニルソン（Team-MAX）

音響監督：郷 文裕貴

音楽制作：ポニーキャニオン

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作：ゼロジー

オープニングテーマ：「It’s a beautiful story」／ルールーシー＝ルー（CV.下地紫野）＆ティア（CV.洲崎 綾)

エンディングテーマ：「Sunny Steps」／緋月ゆい

【キャスト】

街尾火楽 CV:阿部 敦

ルールーシー＝ルー CV:下地紫野

ティア CV:洲崎 綾

リア CV:Lynn

フローラ CV:富田美憂

アン CV:藤井ゆきよ

セナ CV:Machico

ラスティスムーン CV:日岡なつみ

創造神 CV:速水 奨

農業神 CV:M・A・O

クロ CV:木内秀信

リゼ／リタ CV:阿部菜摘子

リコット／リース CV:柊 優花

リーフ／リリ CV:嶋野 花

グランマリア CV:吉岡茉祐

ラムリアス CV:相坂優歌

ダガ CV:石谷春貴

ドライム CV:稲田 徹

グッチ CV:浦田わたる

グラッツ CV:笹沼 晃

ビーゼル CV:上田燿司

ランダン CV:高橋伸也

ガルフ CV:高橋良輔

グラッファルーン CV:日笠陽子

ドノバン CV:廣田行生

フラウレム CV:岡咲美保

ハクレン CV:伊藤かな恵

ガルガルド CV:郷田ほづみ

ユーリ CV:近藤玲奈

クラカッセ CV:小岩井ことり

ロアージュ CV:小山内怜央

ロザリンド CV:津田里穂

マイケル：龍田直樹

ヤー CV:杉山里穂

ヴァルグライフ CV:小野 大輔

ラッシャーシ CV:依田菜津

イグ CV:和多田美咲

マム CV:河野ひより

グルーワルド CV:東内マリ子

ゴードン CV:櫻井トオル

ナーフ CV:中村源太

ロナーナ CV:優木かな

ジュネア CV:畑中万里江

●ゲーム情報

ゲーム事前登録1万人達成！事前登録特典は後日公開予定！

異世界のんびり農家 ドリーミーライフ

価格：無料（ゲーム内アイテム課金制）

対応言語：日本語、英語、中国語（繁体字）、韓国語

＜事前登録方法＞

事前登録は、以下の方法で参加を受け付けています。

1.公式LINEの友達追加で登録

https://lin.ee/KmeV5Gg

2.公式Xのフォローで登録

https://x.com/nonbiri_game_ja

3.ゲーム公式ページにて登録

https://s.g123.jp/o6ov98lj

今後も事前登録に関しての情報を公開予定です。

のんびり続報をお待ち下さい。

© 内藤 騎之介 ／「異世界のんびり農家２」製作委員会

