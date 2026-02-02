水戸市のＪＲ水戸駅北口で１月３０日、通行人４人が男に殴られるなどしてけがをした傷害事件で、茨城県警は１日、うち１人に対する傷害容疑で同県つくば市、無職男（４５）を逮捕した。発表によると、男は１月３０日午後６時１０分頃、水戸駅北口ロータリーで水戸市のパート従業員女性（４４）の顔面を右手で殴るなどし、口を切る全治不詳のけがを負わせた疑い。男は「自転車に乗りながら殴ったことは間違いありません」と容疑