Image:mi.com こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Xiaomi（シャオミ）といえば、コスパの良すぎるタブレットが豊作なことで知られています。1月22日に発売した「POCO Pad M1」も、モンスター級の高性能すぎて「4万円台で良いの？」と、嬉しいツッコミを入れたくなるタブレット。特に“「大画面エンタメ」と「バッテリー持ち」を最優先”したい方