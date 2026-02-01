Image:mi.com

Xiaomi（シャオミ）といえば、コスパの良すぎるタブレットが豊作なことで知られています。

1月22日に発売した「POCO Pad M1」も、モンスター級の高性能すぎて「4万円台で良いの？」と、嬉しいツッコミを入れたくなるタブレット。

特に“「大画面エンタメ」と「バッテリー持ち」を最優先”したい方に、おすすめな1台です。

しかも今なら、発売を記念して5,000円オフのキャンペーン中ですよ！

POCOシリーズ最新タブレットはハイスペックてんこ盛り

Image:Amazon.co.jp

最初に、「POCO Pad M1」のハイスペックぶりが分かる一覧を載せておきます。

このなかでも「大画面エンタメ」と「バッテリー持ち」を裏付けるスペックについて、見ていきましょう。

「12.1インチの大画面・鮮明・滑らかディスプレイ」でエンタメ堪能

Image:Amazon.co.jp

12.1インチの大画面・2.5Kの高解像度ディスプレイを搭載し、10億7,000万色の色彩表現とDolby Visionに対応しているため、鮮明な映像・画像が堪能できます。

さらに120Hzリフレッシュレートとあって、動画視聴はカクつきがなく、電子書記は滑らかなスクロールで快適に楽しめます。

もちろん音響もバッチリ。クアッドスピーカー（4基）とDolby Atmosにより、外部スピーカーなしでもパワフル＆没入感のあるサウンドが届きますよ。

POCOタブレット史上最大！ 大容量12000mAhバッテリー

Image:Amazon.co.jp

POCOシリーズのタブレットでは史上最大値となる12000mAhの超大容量バッテリーを搭載していることも、大きな魅力。

動画ストリーミングの視聴なら約14時間、待機状態なら約83日間持続という圧倒的なスタミナを誇ります。

また27Wの有線リバース充電に対応しているので、スマートフォンやイヤホンをいつでもどこでも充電できる「巨大なモバイルバッテリー」の役割も果たしてくれますよ。

最後にもう一押！POCOシリーズのタブレットで初めて、キーボードケースとスマートペン（別売り）に対応した点もお見逃しなく。

いかがですか？ 「Xiaomi POCO Pad M1」なら、なんと4万円台でこのハイスペックなディスプレイとバッテリーを併せ持つタブレットが手に入りますよ！

●ブラック

●ブルー

●グレー

