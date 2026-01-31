先天性の疾患・軟骨無形成症で身長115cmの後藤仁美さん。平均より身長が低く、四肢が短い特徴を持つこの障害は約2万人に1人の確率で発症し、日本国内には約6000人の当事者がいるという。【画像】「ランドセルは大きくて背負えなかった」子どもの頃の後藤さん、夫とのツーショット写真、マタニティフォト＆出産後の姿も…この記事の写真をすべて見る（全28枚）後藤さんはその小さな体を活かし、モデルや俳優、さらにはドラマー