俳優のほかモデル、映画監督、歌手など多彩な活動を展開する池田エライザがきょう4月16日、30歳の誕生日を迎えた。（全2回の1回目）【画像】タイトなキャミソールで美スタイル際立つ1枚、「そっくり！」母や兄とのファミリーショットも…池田エライザの写真をすべて見る4月16日に誕生日を迎えた池田エライザ©Hans Lucas via AFP（時事）出身は福岡市。日本人の父親とフィリピン人の母親とのあいだに生まれる。母親は歌