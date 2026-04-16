◇パ・リーグソフトバンク6―0楽天（2026年4月16日北九州市民）3号3ランのソフトバンク・柳田悠岐外野手（37）がヒーローインタビューに登場した。2勝目を挙げた大津と並んだ柳田はホームランの手応えを聞かれ、「いいスイングを心がけていまして、それができました」と真面目に答えた。「7回の適時打について聞かれ「いいスイングを心がけてまして、それができました」と同じ答えでスタンドを笑わせた。さらにこの