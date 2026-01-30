警察によりますと、30日午前11時14分ごろ、新潟市中央区弁天橋通1丁目の路上でえい児の遺体が発見されました。通行人が発見して「赤ちゃんの死体がある」と110番通報したということです。えい児は全裸の状態で身長31センチくらいだということです。遺体の性別や発見時の状況について警察は捜査に支障があるとしてコメントしていません。警察は死因や身元の特定を急ぐとともに、死体遺棄事件などを視野に捜査しています。