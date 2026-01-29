TWICE（トゥワイス）のメンバーが、それぞれのInstagramでワールドツアーのオフショットを続々公開。NAYEON（ナヨン）は前髪ありのレアな姿を披露した。 【写真・動画】TWICEナヨン＆ツウィの前髪ショット、ジョンヨンのすっぴんなどツアーのオフショット①～⑦ ■TWICEナヨンの大きな瞳が際立つぱっつん前髪に反響 現在、ワールドツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TO