TWICE（トゥワイス）のメンバーが、それぞれのInstagramでワールドツアーのオフショットを続々公開。NAYEON（ナヨン）は前髪ありのレアな姿を披露した。

【写真・動画】TWICEナヨン＆ツウィの前髪ショット、ジョンヨンのすっぴんなどツアーのオフショット①～⑦

■TWICEナヨンの大きな瞳が際立つぱっつん前髪に反響

現在、ワールドツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR』で北米各地を回っているTWICE。ナヨンはホルターネックトップスにショートパンツのステージ衣装を纏った、ライブの舞台裏ショットを13枚投稿した。前髪は目にかかる長さで、ナヨンの瞳の大きさを引き立てている。10、11枚目では、ヘアスタイリストが前髪をセットする様子も公開した。

SNSでは「ナヨンちゃんの前髪は宇宙救ってる」「史上最強にかわいい」「ほんとにかわいい」「超レアだよね」「前髪ナヨンちゃんやばぁぁ」と反響を集めている。

■TWICEツウィは前髪ありのポニテ、ツインテールなど様々な髪型を披露

TZUYU（ツウィ）もInstagramでツアーのオフショットをアップ。定番のロングヘアから高めの位置でのツインテール、前髪ありのポニーテール、キャスケットを被ったスタイルなど、様々なヘアスタイルを披露している。ツウィが前髪を作ったスタイルもレアなため、ファンから「可愛すぎる」と絶賛の声が多く寄せられていた。

■TWICEジョンヨンがツルツル美肌のすっぴんを公開

JEONGYEON（ジョンヨン）は美貌が輝くメイク中の姿と、リラックス感溢れるオフショットというギャップに満ちた写真を投稿。海辺を気持ちよさそうに散歩し、10枚目ではつるりとした美肌が美しいすっぴん姿も公開している。

21日には、JIHYO（ジヒョ）、MINA（ミナ）やスタッフとサンフランシスコ動物園を訪れた様子をVlog風に投稿していた。

■TWICEジヒョはジョンヨンとパジャマ姿でゆるゆるダンス

JIHYO（ジヒョ）は街中でショッピングを楽しんだり、道端で犬と戯れる無邪気な姿をアップ。さらにTWICEのSNSでは、ジヒョとジョンヨンがパジャマ姿のゆるっとした雰囲気で、TikTokで流行中のチャレンジに挑戦している。

■TWICEモモはヴィクシーで自分と記念撮影

またMOMO（モモ）も、ショッピングに出かけた際の様子を投稿。Victoria’s Secretの店頭で、ビジョンに映る自分との2ショット撮影も楽しんだ。

■TWICEチェヨンは4人でユニバーサル・スタジオへ！

そしてCHAEYOUNG（チェヨン）は、SANA（サナ）、モモ、ナヨンと共にアメリカのユニバーサル・スタジオ・ハリウッドを楽しむ様子を公開した。