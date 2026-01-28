東京・江東区で死亡ひき逃げ事件があり、警視庁は運転手の脇田幸一郎容疑者を逮捕しました。警視庁によりますとひき逃げなどの疑いで逮捕された脇田容疑者は28日午前8時すぎ、江東区越中島の交差点で横断歩道を歩いていた岸田恵子さん（81）をダンプカーではね、そのまま逃走したということです。岸田さんは現場で死亡が確認されました。調べに対し脇田容疑者は「交通事故を起こした記憶はありません」と容疑を否認しているという