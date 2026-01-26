ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > せいやが炎上続く「探偵！ナイトスクープ」に言及「まだ大人になるな… せいや 探偵！ナイトスクープ 霜降り明星 ヤングケアラー 育児放棄 誹謗中傷 テレビの話題 スポニチアネックス せいやが炎上続く「探偵！ナイトスクープ」に言及「まだ大人になるなよ」 2026年1月26日 18時42分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 霜降り明星・せいやが26日、自身が出演した23日放送の番組に言及した ネット上で炎上し、一家の両親に向け「育児放棄」などと批判が続出 せいやは「いろんな憶測で言及を求められますが、まだ大人になるな」とした ◆霜降り明星・せいや、炎上中の「探偵!ナイトスクープ」に言及 いろんな憶測で言及を求められますが、とにかく【まだ大人になるなよ】です— 霜降り明星 せいや🕙 (@simofuriseiyam) January 26, 2026 記事を読む おすすめ記事 物議の『探偵！ナイトスクープ』真栄田賢探偵が「頼む」「観てくれ」動画に反響 「この回、ずっと泣いてました！」「これぞ探偵のお仕事」 2026年1月26日 11時24分 SixTONES、デビュー6周年記念日に怒涛の電波ジャック「盛りだくさんで豪華」「幸せな1日」反響相次ぐ【スケジュール一覧】 2026年1月22日 10時53分 『探偵！ナイトスクープ』“伏せ字”の調査依頼にネット驚き＆期待「地上波でやれる？」 2026年1月20日 12時59分 霜降り明星・せいや、X投稿の「探偵！ナイトスクープ」過去回の内容に注目 「本来あるべき姿だよってことか」 2026年1月26日 14時0分 「仕事を捨てます！」入社11年目崖っぷちアナ＆河合郁人＆A.B.C-Z塚田僚一、大阪・大正“謎の第九橋”調査で感涙展開！ 2026年1月22日 11時0分 この記事へのみんなの感想は？ ランキング 総合 国内 政治 海外 経済 IT スポーツ 芸能 女子 ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む キャンセル コピー ライブドアブログ埋め込みコードを取得