せいやが炎上続く「探偵！ナイトスクープ」に言及「まだ大人になるなよ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 霜降り明星せいやが26日、自身が出演した23日放送の番組に言及した
  • ネット上で炎上し、一家の両親に向け「育児放棄」などと批判が続出
  • せいやは「いろんな憶測で言及を求められますが、まだ大人になるな」とした
