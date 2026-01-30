「演出」は言い訳育児放棄の様子が映されているとして騒ぎとなった1月23日放送の朝日放送「探偵！ナイトスクープ」（金曜午後11時17分、全国31局で放送）。その後、同局側から、一般的にはやらせと呼ばれる演出を使っていたことが明かされたため、問題が収まらない。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】「演出として表現」「改稿した」…まさかの文言が並ぶABCテレビのHP、実際の画像テレビ制作者