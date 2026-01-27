元AKB48のまりや（31）が、胸元あらわなワインレッドのドレス姿で登場し、「生まれた時からモテている」と豪語するなど、規格外の恋愛強者ぶりを見せつけた。【映像】元AKB48の31歳美女、夜のプールで濃厚キス2月11日より放送される恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に参加するメンバーのインタビュー映像が公開された。「生まれた時からモテてるなって感じます」冒頭から自信満々の笑みを浮かべて登場したま