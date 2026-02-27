霜降り明星のせいやが２２日、ＹｏｕＴｕｂｅで自身が体験した奨学金返済について振り返り、現在の中学生たちへ「まだ大人になるなよ！」と呼びかけ、最近になってようやく一括返済した理由を明かした。せいやは奨学金を借りて近大に通っていたが、最近になって「完済しました。一括返済。払込金額２３５万円」と報告。「すっきりしました。言ったら借金と一緒なんで」と晴れやかな表情を浮かべた。そして「声を大にして言い