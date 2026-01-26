俳優の岡田准一（45）と玉木宏（46）が、ポルトガル・リスボンで開催された欧州最大のブラジリアン柔術大会「IBJJFヨーロピアン2026」に出場し話題になっている。スポーツ紙記者が語る。【写真を見る】子を連れて金運アップ神社を参拝する宮崎あおいと岡田准一。仕事を終えてみせた「母の顔」も「玉木さんは3位で銅メダルを獲得。岡田さんは初戦敗退となったものの、その相手は何度も国際大会でメダルを獲得している柔術五段の強