嵐の二宮和也と俳優の岡田准一が１０日、Ｘを更新。意外な場所で出会ったことを報告した。二宮は「さっきコンビニから出たらとんでもないオーラを感じる方を見たら岡田准一氏がいました。久しぶりに街で芸能人に会いました」と、岡田とコンビニでバッタリ会ったと伝えた。この投稿にはファンらが「夢のようなコンビニだなぁ」「やはり岡田くんのオーラはとんでもないんですね」と興奮気味に反応していた。それだけではな