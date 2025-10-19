ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 岡田准一、新プロジェクト「MILEZ」始動へ「新たな日本地図を描いて… 岡田准一 女優・俳優 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 岡田准一、新プロジェクト「MILEZ」始動へ「新たな日本地図を描いていく」 2025年10月19日 16時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 岡田准一が19日にXで、新プロジェクト「MILEZ」のスタートを発表した 「様々なアングルから日本を捉え新たな日本地図を描き出します」と投稿 クリエイターらが集結し、日本の伝統文化などを次世代へと継承するとした ◆岡田准一、新プロジェクト「MILEZ」始動へ 「MILEZ」公式サイト milez.jp 記事を読む おすすめ記事 ＯＢＣが４日ぶり反発、国内大手証券は目標株価１万１８００円に引き上げ 2025年9月25日 14時17分 オタク趣味でオンリーワンのアナウンサーへ。ニッポン放送・吉田尚記の働き方 2025年10月16日 13時0分 timelesz・菊池風磨、新メンバー加入で「仲のいいチームワーク」 グループが“今年の顔”に輝く 2025年10月16日 23時5分 コンバースより、日本の文化や都市をテーマにしたJAPAN EXCLUSIVEのスペシャルなオールスターが登場 2025年10月17日 11時0分 株式会社SOYOKAZE 本社移転のお知らせ 2025年10月15日 9時35分