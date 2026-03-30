今テレビ業界でMCとして脚光が当たり始めたのが岡田准一（45歳）だ。俳優としてはすでに確固たるポジションを築いている岡田に今、MCとしてのオファーが続くのはなぜか？コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。 【写真】子供を連れて、神社を参拝する岡田准一と宮崎あおい。他、食事を終えて車に乗り込む岡田准一や仕事を終えて、帰宅する宮崎あおいなども＊＊＊28日夜、新たな大型特番『THE FLOO