金現物および金銀の先物価格は1月20日、地政学的緊張の高まりと市場のリスク回避ムードを背景に大幅に上昇し、史上最高値を更新しました。米ニューヨーク商品取引所の2月渡しの金先物価格とロンドン金現物価格は一時、ともに1オンス当たり4800ドルの大台を突破しました。金価格は過去12カ月で78％以上の上昇を記録しました。3月渡しの銀先物価格は一時、1オンス当たり95ドルを突破し、2025年の年初来の上昇率は230％を超えました。