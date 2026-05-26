「心配ない」「必要な量は確保している」「現時点で踏み込んで節約をお願いする段階ではない」原油高で陸運も燃油サーチャージ導入検討 外食チェーンではAIやロボットの普及が加速か？中東情勢の悪化による原油高が続くが、高市（早苗）首相は、国民への節約要請に対し繰り返しこう否定している。日本銀行が15日に発表した4月の国内企業物価指数は、前年比4.9％上昇、前月比では2.3％拡大し、2023年5月以来の上昇率となった。