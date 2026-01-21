タス通信によると、ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官は２１日、プーチン大統領が２２日に米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使と会談すると明らかにした。ロシアによるウクライナ侵略の終結と和平実現に向けて協議する見通しだ。ウィトコフ氏も２１日、世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）が開催されているスイス東部ダボスで、米ＣＮＢＣの取材に応じ、トランプ米大統領の娘婿のジャレッド・クシュナー