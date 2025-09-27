人気サッカーゲームのEA Sports FCシリーズ(FCシリーズ)などを取り扱う大手ゲーム企業のElectronic Arts(EA：エレクトロニック・アーツ)が、大規模な買収により株式非公開化する方向で最終段階の交渉を行っていると、ウォール・ストリート・ジャーナルが報じています。取引規模は約500億ドル(約7兆5000億円)にのぼる可能性があります。Exclusive | Electronic Arts Nears Roughly $50 Billion Deal to Go Private - WSJhttps://www