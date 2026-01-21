岐阜県で今シーズン初めて、鳥インフルエンザの感染が確認されました。 【写真を見る】｢死んだニワトリが増えている｣ 岐阜で今シーズン初めて鳥インフルエンザ 致死率高い“高病原性”の場合は約2万羽を殺処分 岐阜県によりますと21日午前11時半ごろ、関市内の養鶏場から「死んだニワトリが増えている」と県の家畜保健衛生所に連絡がありました。 県がニワトリ10羽を簡易検査したところ、8羽から鳥インフルエンザの