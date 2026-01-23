以前と同じ感覚で、食品を買い物かごに入れていたら、値段にびっくりしたことはない？家計を苦しめる物価高は今年も続く。一方、値上がりしない食品も……。専門家とともに予想した。「卵の価格高騰が止まらない状況です。2023年に“エッグショック”といわれた状況を上回りそうな勢いです」こう話すのは、生活経済ジャーナリストの柏木理佳さんだ。1月13日、日本経済新聞が「卵が最高値」という記事を掲載した。記事によると、