¡ÖÀäÂÎÀä¡×¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉÂ¤ß¡×¡£Îî³¦¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯¤ò¹¬¤»¤ËÀ¸¤­¤ë¶Ë°Õ¤ò¹¾¸¶·¼Ç·¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¡ÖÀäÂÎÀäÌ¿¡×¤«¤é¡¢2026Ç¯¡ÖÉÂ¤ß¡×¤Ø¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤­¤³¤È¤È¤Ï¡©»ä¤ÏËèÇ¯¡¢Îî³¦¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÍ½¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÇ¯¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥­¡¼¥ï¡¼¥É¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ï¡¼¥É¤Ê¤é¤ÐÃí°Õ´­µ¯¤È²ò¼á¤Ç¤­¤Þ¤¹