コメも卵も、価格が高騰して久しい。私たちはまだ「いつか下がる」と信じているが、経済評論家・加谷珪一氏は「それは幻想だ」と断言する。卵とコメに共通する「値下がりしない構造」を分析し、日本の消費と生産の歪みが生んだ現実に迫る。※本稿は、加谷珪一『本気で考えよう！自分、家族、そして日本の将来物価高、低賃金に打ち勝つ秘策』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。卵の値上がりは一過性の現象ではない鶏卵