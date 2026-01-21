英プレミアリーグ・ボーンマス戦海外サッカー、イングランド1部プレミアリーグのブライトンに所属するMF三笘薫は19日（日本時間20日）、第22節ボーンマス戦に先発出場。日本人3人目となる同リーグ100試合出場を達成した。この試合で三笘が見せた興奮する相手選手とのやり取りが注目を集めている。岡崎慎司氏、吉田麻也に続く日本人3人目となる快挙を達成したメモリアルマッチで三笘が見せた仕草が海外でも話題を呼んでいる。