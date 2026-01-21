英プレミアリーグ・ボーンマス戦

海外サッカー、イングランド1部プレミアリーグのブライトンに所属するMF三笘薫は19日（日本時間20日）、第22節ボーンマス戦に先発出場。日本人3人目となる同リーグ100試合出場を達成した。この試合で三笘が見せた興奮する相手選手とのやり取りが注目を集めている。

岡崎慎司氏、吉田麻也に続く日本人3人目となる快挙を達成したメモリアルマッチで三笘が見せた仕草が海外でも話題を呼んでいる。

後半8分、左サイドで対峙した相手DFアレックス・ヒメネスが、三笘のドリブル突破からのクロスをギリギリで防いだ際のこと。興奮したヒメネスは、三笘の耳元で挑発するように雄叫びをあげる。しかし、どこ吹く風の三笘は、右手をあげると、手のひらを開閉させながら「よく吠えるね」と言わんばかりのジェスチャー。熱くなりそうな場面でも笑顔を見せながら冷静にやり返した。

このシーンには海外メディアも注目。米スポーツ専門局「ESPN」の英国版公式Xは、中継映像の切り抜きを投稿しながら「カオル・ミトマ、君の企みは想像以上だった」と記して取り上げると、X上の日本人ファンも反応している。

「日本人が海外で成功するにはこのぐらいのメンタリティ必要よね」

「三笘選手のこのシーン！強キャラ感いいよな！」

「挑発してきた相手に余裕の笑顔＋ワーワー言うなよのジェスチャーはシンプルにカッコいい」

「日本が誇る継承していくべき文化、『冷笑』」

「痛快やな 俺もこれでいこう」

「このリアクションでますます人気の三笘さん」

「三笘…好きだ！」

「これミームになりそうなくらい三笘良い表情してるなw」

試合はブライトンが試合終了間際のゴールで同点に追いつき、1-1で引き分けている。



