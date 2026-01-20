MICは、ニコニコレンタカー成田空港店を1月13日に移転リニューアルオープンした。成田空港から車で約10分の距離にあり、第1・第2ターミナルとの間で送迎サービスを運行する。軽自動車からコンパクトカー、多目的スポーツ車、ワゴンまでを揃え、保有車両は登録から4年未満の車両を中心とし、今後も車両数を増やす。成田空港から羽田空港や新横浜への乗り捨て利用にも対応し、空港間や首都圏内の移動手段として利用できる。外国籍ス