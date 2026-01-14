【「108P! ～1年後に絶対108Pする話～」1巻】 1月20日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「108P! ～1年後に絶対108Pする話～」の1巻を1月20日に発売する。価格は792円。 本作はzensori氏が手掛けるエロコメディ。2025年10月から「ヤンマガWeb」で連載が行なわれている。 主人公・汐留守は童貞の大学生だが、ある日「1年以内