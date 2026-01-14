【「108P! ～1年後に絶対108Pする話～」1巻】 1月20日 発売 価格：792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「108P! ～1年後に絶対108Pする話～」の1巻を1月20日に発売する。価格は792円。

本作はzensori氏が手掛けるエロコメディ。2025年10月から「ヤンマガWeb」で連載が行なわれている。

主人公・汐留守は童貞の大学生だが、ある日「1年以内にカケラを持った107人を絶頂させなければ世界滅亡」という責務を与えられる。そして人気アイドル・清瀬春香の頭上に「みられたい」の文字が浮かんでいるのを目にして、欲望を解き放とうとするのだった。

【「108P! ～1年後に絶対108Pする話～」1巻あらすじ】

「まさか童貞だった俺が、1年後107人を愛させてもらえるなんて――」性愛に疎い大学生・汐留守。ある日、街に倒れる謎の老人を助けたことから「1年以内にカケラを持った107人を絶頂させなければ世界滅亡」という責務を与えられる。困惑していると、超大人気アイドル・清瀬春香の頭上に「みられたい」の文字が！？彼女の欲望を解き放ち、絶頂させることはできるのか！？107人と愛し合う、前代未聞のエロコメディ。