■地位もカネもある「しごでき中年男性」の成婚が難しい「仕事の成功」が婚活の足を引っ張る――。こんな皮肉な現象が、今、婚活市場で起きています。複数の結婚相談所の仲人に話を聞いたところ、異口同音にこう語ります。「今、成婚が最も難しいとされているのは、経済力も社会的地位も手に入れた40代の『仕事ができる男性』なんです」彼らはビジネスの世界で長年、自らの市場価値を熟知し、需要と供給のバランスを読み解いてきた