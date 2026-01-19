俳優・鈴木亮平が主演すするＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の第１話が１８日に放送され、世帯平均視聴率が１３・３％を記録したことが１９日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ（鈴木亮平）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すために、愛する家族と過去を捨てて警視庁の悪徳刑事に“リブート”するストーリー。ドラマは戸田恵梨香、Ｋｉｎｇ＆