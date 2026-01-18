仲野太賀が主演を務める大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）で、主人公・小一郎（豊臣秀長）の幼なじみ・直(なお)を演じている白石聖（27）が一躍脚光を浴びている。【写真】「直」を演じる“絶対的美少女”、白石聖をじっくり見る広瀬すず、橋本環奈ら人気女優が多い1998年度生まれの1人、白石聖（本人Instagramより）直は、初回から登場する重要な役で、今回のドラマのために生まれたオリジナルキャラだ。主人公をひそかに