今年1月期の地上波連続ドラマは「リブート」（TBS系）と「おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-」（テレビ朝日系）の2強で終わり、そこにクールではないがNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」も大健闘をみせている。【写真】永野芽郁は1年経たずに地上波全国放送に復帰…渡部建は5年半過ぎても復帰できないお気の毒この3作品は、ストーリー・キャスティングといったファクターが成功の理由とされているが、芸能記者たちの注目は、各