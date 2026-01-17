タレント関根勤（72）が、17日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、人生初愛車の苦い思い出を明かした。大学時代、モテアイテムだった車に乗りたくて、18歳で運転免許を取得。自動車部に入部した。20歳で「7つ上の兄貴が中古で買ってくれまして」と、手に入れたのが、トヨタ・カローラだった。「スポーツタイプじゃなかったので、タコメーターがなかったんですよ」。ここで、自動車部としてカス