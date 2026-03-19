お笑いタレントの関根勤（72）が19日までにお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演。「これは売れる」と思ったお笑い芸人を明かした。萩本欽一やタモリ、明石家さんまら数々のレジェンド芸人と共演してきた関根。お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃんが「『いいとも』で共演したりして“こいつら売れそうだな”とか“こいつら面白いな”って思った芸人いましたか？」と聞くと、関根は「『いいとも』っ