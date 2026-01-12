小野田紀美経済安保担当相が12日、自身のXを更新。成人式の服装について自身の過去を振り返りつつ、私見を述べた。同日は成人の日。全国で成人式、二十歳のつどいが行われ、多くの若者が今年も節目を迎えた。ネット上では、式典に出席する服装の男女での費用差などが話題にあがった。小野田氏は「私はスーツで参加でした。思い起こせば成人式の写真も撮ってないです。厳しい家計状況のなかで着物を着る選択肢は私の頭にハナ