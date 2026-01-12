俳優・橋本環奈（２６）が１２日、都内で行われた港区の「二十歳（はたち）のつどい」にサプライズ登場。８５０人の新成人から大歓声と悲鳴で迎えられた。青色のワンピースで突然姿を現すと、振袖姿の新成人に「キャー」と驚かれで、男子の成人からは「かわいいー」と絶叫された。お祝いのメッセージを問われると「みなさま、おめでとうございます。皆さんが晴れやかな姿でいらっしゃって、すごくすてきだなと思います」と門出