女優・橋本環奈（27）が26日、自身のXを更新。自身が司会を務めた「NHK紅白歌合戦」におけるネット上の憶測を否定した。橋本は22年から3年連続で「紅白」の司会を務めたが、SNS上で拡散されていた同番組での衣装をめぐる憶測について言及。「紅白の衣装、色指定されてましたよ着物は黄色を着てくださいって。キービジュアルと同じ青色と黄色でって」と明かした。続けて出演者同士の衣装の色が被る現象についても「逆に指定